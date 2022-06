Alvino su Mertens: "Negli ultimi giorni di giugno qualcosa potrebbe succedere"

Notizie Napoli oggi. A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Alvino:

“Ho un discorso da fare, molto semplice: siamo a metà giugno, il mercato ufficialmente è chiuso e si discute del chiacchiericcio su ciò che potrebbe accadere. Mi rifaccio ai dati incontrovertibili: il Napoli ha sostituito Ghoulam ed Insigne con Mathias Olivera e Kvaratskhelia, poi ha riscattato Anguissa e rinnovato Juan Jesus.

Per Mertens il Napoli non ritiene congrua la richiesta fatta dal punto di vista economico, non credo finirà con questo silenzio assordante e magari negli ultimi giorni di giugno qualcosa potrebbe succedere. Dovesse andar via il Napoli lo sostituirà, ma dobbiamo capire come andrà a finire.

Abbonamenti? Il Napoli deve valutare bene la questione di carattere economico, confrontandosi con una realtà che non è quella di Milano o Torino. Immagino stia facendo le valutazioni giuste prima di farla partire”