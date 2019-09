Alvino su James Rodriguez: "Ho sbagliato, chiedo scusa ai tifosi! Mi avevano dato la certezza dell'operazione"

Calciomercato Napoli - James Rodriguez. Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Juve-Napoli, la valutazione finale era quella di una grande rimonta avvenuta con cuore e gioco. Ci sono molti segnali che arrivano da Torino, molti sono positivi. Tanti giocatori sono in cerca della condizione ottimale. Sconfitta arrivata alla seconda giornata, c'è ancora un lungo campionato da giocare. Ho sempre raccontato che James sarebbe arrivato a Napoli, ma prima c'era la certezza. La stessa fonte è quella che mi ha detto Ancelotti e Manolas. Ho sbagliato e chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli se loro credano che abbia sbagliato, l'unico mio errore è stato di aver dato per certo l'operazione che ancora non era confermata al 100%. Non ho nessuna notizia in merito su Nkoulou al Napoli".