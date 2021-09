Napoli - Il giornalista Carlo Alvino ha riportato, tramite Twitter, le scelte di formazione per Napoli-Cagliari: "Non è certo l’uomo dei dubbi Luciano Spalletti. Rispolverato il vecchio adagio “squadra che vince non si cambia”. Politano vince il ballottaggio con Lozano. Poi tutto come a Genova con la Samp con Rrhamani titolare".