Alvino: "Simeone non convocato dall'Hellas Verona, il Monza ha Petagna in mano: ormai ci siamo"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Simeone non è stato convocato dall'Hellas Verona per l'amichevole. Magari è infortunato o in permesso. Non lo so...ma è curiosa la mancata convocazione. Entriamo in una fase importante del calciomercato. Ho fatto 1+1, magari stanno spingendo per chiudere la trattativa. Lo capiremo a momenti. Il Monza ha Petagna in mano, Simeone ha caratteristiche più simili a Osimhen, non vanno fatte modifiche all'aspetto tattico. Sulla carta è un miglioramento.

Kim? Traguardo ormai vicino, siamo alle definizioni burocratiche per un calciatore straniero, proveniente da federazione straniera e con tanti cavilli burocratici da risolvere. L'accordo è trovato, ma va sistemato tutto. Kim parla poco anche inglese, Elmas può diventare fondamentale nella traduzione".