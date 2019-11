Alvino: "Segnali altamente positivi dopo l'incontro! I calciatori hanno subito chiamato i loro procuratori, lavoro strepitoso di Giuntoli e Ancelotti. Sulle multe..."

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Da notizie che ricevo mi dicono che l'incontro è stato altamente positivo. L'incontro è andato bene perché tutti sono usciti soddisfatti, società, calciatori e staff. Questo significa molto in questo momento, si è lavorato molto bene ai fianchi. Ancelotti e Giuntoli hanno fatto un grande lavoro di mediazione. I calciatori hanno contattato i propri procuratori per dire quanto fossero felici a incontro terminato. Le multe restano, è inevitabile. Tutti hanno fatto un passo indietro, i tifosi possono sorridere. La stagione è in piena corsa, tutti uniti si possono raggiungere gli obiettivi. C'è la Champions, la Coppa Italia e un campionato che ha bisogno di una rimonta. Il discorso delle multe è complesso, ci sono tanti premi in ballo tra Champions e altro ancora e si vedrà bene in futuro. I panni sporchi si lavano in famiglia, De Laurentiis e i calciatori hanno dato una grande dimostrazione a cavallo della sfida con il Liverpool".