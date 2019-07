Alvino: "Sediolini rubati? Rido per non piangere, alimentiamo noi le voci razziste. Il Napoli non è stato usato da Pépé"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Rido per non piangere quando leggo sediolini rubati al San Paolo, siamo noi ad alimentare quel sentimento di stampo razzista nei cofronti del nostro popolo, questi soggetti che compiono gesti simili come quello dei sediolini hanno la melma in testa. James e Icardi non si possono discutere, hanno un valore incredibile. Pépé? Il Napoli non è stato usato, ma ha un tetto che oltre non può andare, anzi quel tetto è stato pure superato per quel calciatore".