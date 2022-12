Alvino: "Se contano i trofei, Padoin è meglio di Maradona perchè ha vinto più scudetti! Napoli? Ho sentito commenti ridicoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Messi e Maradona? Quello che ha rappresentato Diego col suo essere rivoluzionario nel mondo, tra cento anni se ne parlerà ancora più che per le gesta calcistiche: se ne parlerà come Mohammed Alì. Bisogna mettere un punto definitivo alla appassionante lotta tra Maradona e Messi: chi fa una valutazione a tutto tondo, legata a campo e fuori campo, vede Maradona stravincere. Se contano i trofei, Padoin è meglio di Maradona perchè ha vinto più scudetti. Però poi conta la personalità, le partite vinte da solo: Messi è il più forte degli ultimi 25 anni, ma nei club ha sempre avuto giocatori bravi quanto lui. Maradona ha vinto avendo affianco bravi giocatori, mica come lui però.

Napoli? Certi commenti sugli esperimenti tattici in amichevole sono stati ridicoli, la differenza in campionato la faranno gli scontri diretti contro le piccole: se il Napoli non può vincerle tutte, figuriamoci le altre. Raspadori? Una soluzione tattica in più che il Napoli può tenere in considerazione contro le piccole, quando puoi permetterti di essere squilibrato con il 4-2-3-1. Ma come soluzione dal primo minuto no”