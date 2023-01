Alvino: "Sconfitta a Milano? Non è accaduto nulla, nessun dramma ma con la Samp non si può sbagliare. Juve? Fanno tutti allenamento"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Bisognava lanciare un messaggio, conoscendo anche l'umore passionale della nostra piazza. Siamo capaci di passare dall'esaltazione alla depressione: non è accaduto nulla! Perdere una partita in quello stadio e dopo una sosta così lunga non è un problema. Nessun dramma, è fisiologico perdere una partita contro una grande squadra. Ora mi aspetto una ripartenza con la Sampdoria. Mi fanno ridere i titoli di oggi, dopo il vantaggio del Napoli di 8 punti non li ho letti. Rrahmani? Non me lo aspettavo dall'inizio ma il Napoli di ieri è stato tutto al di sotto delle proprie forze. Juve? Le loro gare sono sub iudice, chi li affronta fa allenamento".