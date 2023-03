Alvino: "A chi si preoccupa dopo la Lazio dico una cosa! Sarri? E' stato il Napoli a renderlo grande, non il contrario"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non bisogna creare casi, il Napoli è una squadra di umani e non di alieni e qualche battuta d’arresto ci può stare. Anzi bisogna fare i complimenti anche agli avversari e a chi sui social si sta preoccupando dico di stare calmini perché non cambia nulla.

Noi napoletani spesso passiamo dall’esaltazione alla depressione con estrema facilità, ma dico di stare calmi. Non bisogna abbassare il livello di guardia, ora testa all’Atalanta perché all’orizzonte non ci sono problemi di sorta. Faccio fatica ad andare dietro a chi cerca di dare un valore ancora più grande a questa sconfitta, diamo merito anche alla Lazio che ha giocato un'ottima partita all'italiana. Sarri disse una volta che se prima o poi avesse fatto una partita tutta in difesa poi avrebbe dovuto cambiare lavoro. Chissà se ora la pensa ancora alla stessa maniera. Sarri ha deciso di sacrificare tante cose nella sua carriera e non solo il credo tattico. E' stato il Napoli a fare grande Sarri in quel triennio e non il contrario".