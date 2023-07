Alvino: "Napoli club ricco, può offrire molto più di 6 milioni ad Osimhen! Chiesa? Sopravvalutato e poco sportivo"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Voglio essere chiaro sulle mie idee, un centravanti come Osimhen è insostituibile. Al pari di Haaland al meglio non c’è nel ruolo in Europa, sono i due più grandi attaccanti che esistono per età e fame di vittoria. Anzi proprio per voglia e fuoco sacro preferisco Victor al norvegese che ha altre caratteristiche. Credo che nell’accordo stipulato tra Rudi Garcia e De Laurentiis ci sia anche la postilla per la permanenza di Osimhen, perché con il nigeriano ci si candida per un viaggio lungo in Europa e a confermarsi in Italia.

Il Napoli è una società ricca e con le tasche piene, per questo si può permettere un ingaggio superiore al tetto salariale posto dal club. Per questo rispetto ai 6 milioni di cui si vociferava mi sono permesso di dire che il Napoli potrà offrire una cifra molto superiore a quella”.

Sui rumors relativi a Chiesa: “A me non piace e non mi fa impazzire, è un giocatore sopravvalutato. E’ senza dubbio bravo, ma non lo apprezzo perché ha comportamenti poco sportivi”.

Su Giuntoli: “La narrazione che si è fatta sul carceriere cattivo De Laurentiis che libera il povero Giuntoli con la palla al piede, c’è poi il processo di beatificazione del ds che lascia il Napoli per poi andare alla Juventus. Avrei preferito che qualcuno avesse ricordato che Giuntoli era comunque legato agli azzurri da un contratto, questo non mi è piaciuto”.