Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino, ai microfoni di Tv Luna, ha parlato del rinnovo di Mertens:

Alvino

"Ci sono tanti meriti per Gattuso, Giuntoli, Chiavelli e anche da parte del fratello di Mertens ma tanti meriti, per il rinnovo, vanno alla compagna di Mertens, Kat: mai aveva preso in considerazione l'ipotesi di vivere a Parigi, Londra o Milano. Questo per amore di verità".