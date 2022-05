Alvino: "Rinnovo Mertens, c'è una cosa che mi preoccupa. Caso Suarez? Che vergogna! Forse doveva fare il badante della rettrice"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Caso Suarez? Siamo su scherzi a parte: che vergogna! Suarez doveva venire a fare un lavoretto qui in Italia. Continuo a meravigliarmi, a stupirmi, per quanto sia brutto per il nostro paese come questa fantomatica condanna. Ben 7 condanne in questo processo, ma dove sta chi ha organizzato il tutto. Forse Suarez doveva fare il badante della rettrice. Ma il famoso avvocato della Juventus dove è andato a finire. Questa è l'Italia ma quella che non ci appartiene e dobbiamo stigmatizzare.

Rinnovo Mertens? Credo che le parti sanno quello che vogliono e sanno quello che dall'altra parte vogliono gli altri. Si sta mettendo un po' di fretta e dovesse finire con un Mertens che non si fa nè sentire e nè vedere per le vacanze e la nazionale, allora diventa tutto difficile. Non credo possa accadere questo. Non prevedo colpi di scena. L'auspicio di tutti noi è che possa arrivare la fumata bianca. L'idea del Napoli è quella di dare delle deadline per le cessioni. Credo che debba accadere per non trovarti scoperto in alcuni ruoli fondamentali. Cosa da monitorare giorno per giorno perchè tutti sono sul mercato".