Alvino: "Rinnovi di Mertens e Zielinski voluti fortemente da Gattuso, Milik sarà accontentato se chiederà la cessione. Serie A? Ipotesi playoff quella più percorribile"

Notizie Napoli calcio. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ripresa Serie A? Per la prima volta Spadafora ha aperto in maniera evidente alla ripartenza del campionato, con le dichiarazioni di ieri la speranza è sicuramente aumentata. Il mondo del calcio a questo punto deve prendere una decisione unanime sul come riprendere, credo che l’ipotesi playoff sia quella maggiormente percorribile anche a livello di tempistiche visto che i calciatori chiedono le canoniche 4 settimane di allenemanti collettivi per farsi trovare pronti. Vista la straordinarietà del momento, se si deve cambiare il regolamento in corsa allora bisogna farlo".

Sui contratti dei calciatori: "L'idea credo sia quella di rivedere la durata, penso ad un calciatore come Petagna che è stato acquistato dal Napoli ma rischia di dover giocare ancora con la SPAL nonostante un contratto in essere".

Sui rinnovi del Napoli: "Il club azzurro ha dimostrato di avere idee chiare. La società ha dato a Gattuso e alla squadra le dovute sicurezze, lavorando ogni giorno per portare a casa risultati importanti come i rinnovi di Zielinski e Mertens. Del polacco e del belga abbiamo detto tanto in questi mesi, si tratta di due rinnovi voluti fortemente da Gattuso che ha intenzione di ripartire da due certezze come loro".

Su Milik: "Il Napoli non andrà a scadenza come successo con Mertens e Callejon, se dovesse decidere di partire allora sarà accontentato con la società pronta poi ad intervenire per sostituirlo".