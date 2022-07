Alvino: "Raspadori? ADL ha offerto 4 volte l'ingaggio attuale al giocatore, ma dopo Scamacca il Sassuolo non lo cede"

Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, durante Radio Gol:

“Raspadori? Rientra nel target dei calciatori che piacciono tantissimo a De Laurentiis. De Laurentiis ha chiamato Carnevali per capire se aveva intenzione di vendere il giocatore e gli ha risposto che la valutazione è di 30 milioni di euro e la richiesta non era un problema per il Napoli. Tuttavia il Sassuolo sta vendendo Scamacca e quindi il Sassuolo non cederà anche Raspadori. De Laurentiis ha chiamato i procuratori del giocatore, la richiesta qualora l’operazione potesse concludersi è di 4 volte in più rispetto a quanto chiede ora, ovvero 700mila euro”.