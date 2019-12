Alvino: "Raccontare Messi allo stadio di Diego è bellissimo. Il San Paolo è diventato un San Carlo: lo stadio senza tifosi è la morte civile"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi fanno piacere i primi segnali dei calciatori che non vanno nella direzione di arrendevolezza. Ci sarà voglia di giocarsela alla pari. Inutile volere essere qua a strapparsi i capelli. La vittoria della Champions è alla portata del Barcellona, ma nel calcio è bello sognare. Raccontare Messi allo stadio di Diego è bellissimo. Questi tifosi sanno riconoscere anche gli avversari. Serve trovare un punto di incontro, il San Paolo è diventato un San Carlo. Questo San Paolo senza le curve, bisogna salvaguardare l'interesse di tutti. Lo stadio senza tifosi è la morte civile. Devono mancare quelli che vanno rinchiusi nelle galere, ma gli altri devono essere presenti. Parma? Nel finale di gara il Napoli non c'era con la testa. Serviva tenersi l'1-1, il Parma poteva fare male e lo stava facendo. Quando non ci sei con la testa, vincere diventa difficile. Insigne? Il fischio alla sostituzione di un calciatore è possibile per i tifosi e non va condannato. Lorenzo sente il peso della responsabilità, si rende conto che le cose stanno andando malissimo. Quello stesso Lorenzo, se non si sente di dare quello di cui è capace, basta che lo dica e magari provi a mattersi da parte a Sassuolo per esempio. Lui non è un peso per il Napoli, ma deve farsi un esame di conscienza. Torreira? Giuntoli ha le idee chiare e in estate ha fatto quello che chiedeva l'allenatore. A Giuntoli non fu chiesto il regista, ora serve. Il Napoli non ha un solo colpevole".