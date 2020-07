Alvino: "Osimhen sarà del Napoli, ma ai giornalisti non verrà data la coccarda per aver dato per primi la notizia. Calma!"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Per quanto riguarda la trattativa per portare in azzurro Victor Osimhen, penso che il Napoli faccia bene a prendersi tutto il tempo che vuole. Meglio aspettare qualche giorno in più che uno in meno. E' una operazione con molti soldi in ballo, non è assolutamente facile chiudere in tempi brevi. Bisogna rispettare le tempistiche delle società e dello stesso calciatore. In tanti pare vogliano dare fretta al Napoli, per far si che questa trattativa si chiuda prima possibile, ma non è affatto così. Non mi piace questo modo di fare. Oppure questa corsa all'annuncio, anche perché non metterete nessuna coccardina qualora annunciaste il calciatore prima degli altri. Rispettiamo i tempi tecnici per chiudere questa operazione, il Napoli ha i suoi tempi, così come il giocatore e la sua società. Penso che alla fine Osimhen diventerà sicuramente un giocatore azzurro, andrà a finire così".