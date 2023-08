Alvino: "Osimhen? Per il rinnovo c'è tempo, Cajuste acquisto funzionale e Gabri Veiga vicino"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Cajuste presentato come Natan? Al presidente piace molto l’ingresso in campo, questo ha stuzzicato l’interesse dei tifosi, non ne abbiamo la certezza ma potrebbe accadere. Il Napoli chiude un acquisto importante con l’arrivo dello svedese, è funzionale e potrebbe essere funzionale anche ad un eventuale cambio di modulo.

Gabri Veiga? Il giocatore viene dalla cantera del Celta Vigo, è molto legato a quella realtà. Ha un accordo totale con il Napoli e vuole giocare la Champions con gli azzurri. Ha manifestato il desiderio di giocare in una piazza come quella napoletana. Lui li però ha un pezzo di cuore a Vigo e non vuole essere lui quello che spinge alla cessione per affetto verso il club spagnolo, il Napoli non vuole arrivare a pagare la clausola ma ad un’offerta molto vicina a quella cifra. Il mantra del mercato azzurro è sempre lo stesso: “Uno entra e uno esce.

Zielinski in Arabia? La filosofia degli arabi è sempre la stessa, destabilizzare i giocatori offrendo cifre altissime, gli si fa capire che davanti ad una scelta importante cambierà la vita delle sue prossime generazioni e con le società invece sono stranamente “sparagnini” (tendono al risparmio, ndr.), ADL si trova a combattere questa battaglia, sostenendo che, se vengono fatte grandi offerte ai giocatori devono essere fatte anche ai club.

De Laurentiis è sereno? Come non potrebbe essere sereno il presidente di un club che detiene il cartellino di uno dei più forti attaccanti del mondo fino al 2025, il tempo per rinnovare c’è. La data ultima è l’anno prossimo, eventualmente non dovesse esserci il prolungamento questa estate si potrà fare più avanti. Se si chiudesse ora sarebbe meglio perché sarebbero tutti più sereni, ma non dovesse accadere non fasciamoci la testa.

Squadra scontenta? Mi immagino la presentazione di Cajuste che parlerà in francese: “Je suis content in un equipe de content” (ride, ndr.), il Napoli è fatto di ragazzi contenti che hanno raggiunto pochi mesi fa un traguardo straordinario, la percezione è quella di un grande gruppo e un indizio è quello dei social, se non vado d’accordo con i miei compagni non perdo tempo a scherzare con loro sui social. Mario Rui? Resterà e sarà contento in una squadra di contenti”.