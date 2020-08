Alvino: "Osimhen ha fame, è un animale! Uscirà dal campo sempre con la maglia sudata"

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sono molto curioso di sentire ciò che drà Osimhen perché è l’acquisto più oneroso della storia del Napoli. Il presidente ha detto che dobbiamo coccolarcelo, io nel mio filo diretto quotidiano dico sempre che secondo me ha fame, è un animale. Ha voglia di far valere ciò che si dice di lui. S’è formato tra le difficoltà, come uomo e come calciatore e questo è un valore aggiunto. Uscirà dal campo sempre con la maglia sudata”.