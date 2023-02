Alvino: "Osimhen e Mbappé imparagonabili! Victor centravanti moderno, solo un altro come lui"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Il Napoli ci ha messo cinquanta milioni di euro per acquistarlo, sul confronto con Mbappé dico che sono molto diversi tra di loro e non sono comparabili: Victor incarna alla perfezione il ruolo del centravanti moderno, come lo sa fare anche Haaland con quelle caratteristiche e la capacità di rivestire questo ruolo così. Kylian è un genio, fa tanti gol e la giocata geniale: è un giocatore completo a cui manca forse il colpo di testa. La città vive con grande tranquillità queste giornate, magari si aspetta ancora qualche settimana ma l’impressione è che ognuno di noi voglia dire ‘ci siamo’. C’è consapevolezza della forza del Napoli"