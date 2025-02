Alvino: "Occasione persa! Come ha detto Conte non esistono scorciatoie, viaggio lungo e difficile"

"Occasione persa! Senza se e senza ma. I segni di stanchezza palesati nel secondo tempo di Roma sono apparsi in maniera preoccupante per tutta la gara di stasera. Si tratta di stanchezza fisica o mentale? Poco importa perché se è fisica si ripercuote sulla testa e se è mentale si ripercuote sul fisico. Conte lo sa meglio di tutti, così si spiegano le sostituzioni di stasera e sa benissimo che la squadra ha perso brillantezza. Non è un caso il secondo pareggio consecutivo. Quando le cose non vanno come devono il vecchio detto “se non puoi vincerla non la devi perdere” è sempre attuale. Naturalmente sarà una settimana difficile da fronteggiare, bisognerà districarsi tra i critici al mercato, i catastrofisti e i suggeritori tecnici. Non sarà facile. Ma come ha ribadito Conte: non esistono scorciatoie. C’è solo il lavoro. Amma faticà, possibilmente tutti insieme. Il viaggio è lungo ma resta appassionante e difficile. Siamo primi! Forza Napoli ora più che mai! #ForzaNapoliSempre ??? nun c’accire nisciuno!".

Questo il tweet del collega di Radio Kiss Kiss, Carlo Alvino, post Napoli-Udinese 1-1.