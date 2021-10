Alvino: "Nuova maglia? Amo l'azzurro, ma è la scelta giusta! Spero che Ghoulam possa tornare a buoni livelli"

Napoli Calcio - Il collega Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Ho grande rispetto per Juric anche perchè non si sa cosa possa accadere in campo. Nel post sosta nazionali, spesso le squadre che hanno il favore del pronosticano, spesso scivolano.

Il Torino merita una classifica diversa a quella che ha attualmente per le prestazioni che ha avuto.

Da amante della maglia azzurra non amo queste maglie particolari, ma capisco benissimo queste azioni di marketing perchè bisogna crescere e la strada giusta è rivolgersi alle nuove generazioni.

Sono scelte che possono far storcere il naso ai tradizionalisti, ma ogni tanto questo pizzico di sana follia va nella direzione giusta e non posso fare altro che approvare.

Queste scelte innovative di De Laurentiis sono sempre azzeccate e vengono copiate da tanti altri club importanti.

Su Ghoulam ci siamo lasciati trasportare spesso dall'entusiasmo. E' un ragazzo straordinario e un grandissimo giocatore, e dobbiamo sperare che possa tornare a buoni livelli. Mi fido molto di Spalletti che non ha chiesto un giocatore in quel ruolo. Questo mi fa pensare che sappia qualcosa che non sappiamo sulle condizioni del giocatore, e spero che possa voler dire che potrà essere l'algerino a completare la rosa nel ruolo di terzino sinistro".