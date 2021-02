Alvino: "No al silenzio stampa ma basta sentire dichiarazioni che fanno arrabbiare! Gattuso? Fino a domani è saldo in panchina..."

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Per la prima volta non ho quella carica e speranza di sempre che il Napoli potesse portare a casa risultato positivo, a Bergamo penso andrà a finire male, mai pensato una cosa del genere. Sono contro il silenzio stampa ma se dobbiamo sentire solo dichiarazioni che fanno arrabbiare, allora meglio che stiano zitti: mi fanno incazzare! La società in questo momento in maniera ufficiale, con un tweet e la presenza continua di De Laurentiis, ha fatto capire in maniera chiara di essere vicina all'allenatore. Il calcio, oggi, è legato ai risultati. Gattuso è sulla panchina e lo è in maniera salda, sabato. Già domani, a fine Atalanta-Napoli, dovremo capire se è ancora saldo oppure no".