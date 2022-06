Alvino: "Nemmeno con rinnovo Mertens il Napoli farebbe abbonamenti come quelli della Roma. Fabian? Ho una notizia"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Alvino:

"Koulibaly secondo me farà le giuste valutazioni unitamente a quelle del Napoli sapendo che c'è un altro di contratto. Il napoli è pronto a derogare a qualsiasi tipo di tetto ingaggi per Kalidou. I motivi sono due: per la lunga militanza in azzurro e per il valore tecnico. Il ragazzo è innamorato di questa città. Nenache con il rinnovo di Mertens il Napoli farebbe il numero abbonati della Roma. La storia del colpo ad effetto per fare abbonamenti è una cosa che fa ritornare indietro nel tempo e non mi trova d'accordo. Nei momenti difficili, Milan e Inter hanno fatto il triplo degli abbonati del Napoli. Fabian? L'atteggiamento tenuto non dal ragazzo bensì da chi gestisce la procura non è stato apprezzato dal Napoli. Senza rinnovo si profila un caso Milik"