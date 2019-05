Alvino: "Nel calcio regna il dio danaro! Sarri alla Juventus? Mi auguro di no, ma o sono tutti traditori o tutti professionisti"

Carlo Alvino, collega di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il calcio sta cambiando già da un bel po' per colpa del dio danaro. Non ci sono più bandiere e principi. Tutti coloro che fanno questo mestiere, facessero solo il tifo per la squadra per chi lo paga evitando dichiarazioni d'amore e baci alla maglia che illudono i tifosi. Anche io ho abboccato per tanti anni, mentre adesso sarebbe opprtuno mettere da parte ogni tipo di ipocrisia. Il calcio dei sentimenti non esiste più come quello di Totti e Maldini. Ogni professionista, e non lo condanno. può aspirare a gudagnare sempre di più. Conta solo la maglia. Se si riconsce la maglia come bene principale, non ci sarà tradimento e delusione come quello di Higuain. Mi auguro che Sarri non vada alla Juventus, ma se dovesse succedere, non dobbiamo essere ipocriti e strumentalizzarlo perchè o sono tutti traditori o tutti professionisti e non sarebbe giusto fare differenze. L'unico che non ha veramente tradito Napoli è Maradona che ha rifiutato le offerte di Berlusconi e Agnelli difendendo sempre il Napoli e la città. Questa sera De Laurentiis e Ancelotti avranno un incontro cordiale tra amici per festeggiare il compleanno dell'allenatore azzurro".