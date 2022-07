Alvino: "Napoli meno forte oggi, Giuntoli in conferenza per richiesta di Spalletti"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è meno forte rispetto al Napoli che è arrivato in Champions League, è semplice arrivare a questa deduzione. Ma il Napoli sono anni che riesce a dare segnali, aspetto di capire perché il mercato non è nemmeno ancora partito. Luciano Spalletti avrebbe dovuto chiudere il ritiro di Dimaro con una conferenza stampa. Tuttavia lo stesso allenatore ha chiesto al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli di presentarsi al suo posto. Il motivo? Il mister ritiene che l'argomento caldo di questi giorni non sia tanto il calcio giocato, ma il mercato e, di conseguenza, ritiene la presenza del dirigente più funzionale",