Alvino: "Napoli-Juve è la partita! I tifosi stanno percorrendo due strade, una è lontana dal nostro modo di vivere il calcio"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Alvino

“In questo momento noto due strade nei tifosi: la rassegnazione, che è la peggiore ed è lontana dal nostro modo di vivere il calcio. L'altra strada è quella di pensare già alla prossima stagione mentre c'è ancora possibilità di riprendersi, a partire dalla gara di oggi pomeriggio. Ci sono ancora possibilità di qualificazione in Champions League. I panni della vittima sacrificale non ci stanno bene: si deve combattere come nello spirito di noi napoletani. Le lacrime del tifoso devono essere trasformate in lacrime dei giocatori per il successo di questo pomeriggio. Gattuso? De Laurentiis vuole arrivare con lui fino a fine stagione: dall'ambiente, si percepisce che con lui si può ancora arrivare al quarto posto. Con un Napoli in Champions League, a fine anno, si possono aprire altri palcosceni".