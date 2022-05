Alvino: "Mi aspetto che Mertens chiami De Laurentiis nei prossimi giorni, fatta chiarezza sulle cessioni"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “De Laurentiis è stato come spesso crudo, questo è De Laurentiis. Ho apprezzato il non derogare una linea, ma mettere in mostra il disegno della società. Avrei preferito qualche termine meno crudo, lo critico sull'utilizzo di alcuni termini, ma la sostanza degli argomenti trattati è stata giustissima. Ormai però lo conosciamo da troppi anni. Non sappiamo come andrà il futuro per alcuni giocatori come Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens. La politica del Napoli però è chiara ed evidente, se nessuno porta le offerte giuste il Napoli non vende. De Laurentiis vuole vincere perché è protagonista, vuole essere lui ad alzare la coppa prima ancora del suo capitano. Il Napoli non svende nessuno, è una bottega cara. Penso che Mertens chiami De Laurentiis nei prossimi giorni, a meno che arrivino offerte da Qatar o MLS. Non credo che per 1,5 milioni di euro di differenza Mertens accetti di andare a Roma piuttosto che restasre a Napoli".