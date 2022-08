Alvino: "Mi aspetto che il Napoli chiuda massimo domani il nuovo portiere, bello se riuscisse a salutare i nuovi tifosi a Castel di Sangro"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L'urgenza del Napoli è sul portiere, Simeone dipende dall'addio di Petagna. Io spero e mi aspetto che il Napoli oggi chiuda il portiere, massimo domani. Sarebbe bello che il Napoli porti il nuovo portiere domani qua a Castel di Sangro per far salutare i tifosi. Raspadori perché no? E' un giovane di grande qualità che speriamo di vedere al Napoli. Per Petagna e Simeone bisognerà aspettare ancora un poco di più, magari anche fine mercato.