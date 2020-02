Alvino: "Mertens vuole restare al Napoli ma le cifre sono più importanti. Pensa di poter dare ancora tanto"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"A me risulta che il Napoli quello che doveva dire lo ha detto a Mertens, l'attaccante vuole restare a Napoli ma alle sue cifre economiche. Tiene conto che lui sta bene in questa città ma la valutazione economica ha un'importanza decisiva. Mertens è molto ambizioso che pensa ancora di poter essere utile e funzionale in una squadra che vuole vincere qualcosa. Penso che molto dipenderà anche dal progetto tecnico del Napoli".