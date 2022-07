Alvino: "Mertens non firmerà nessun contratto col Napoli, basta illudere i tifosi"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti ha mischiato le carte contro l’Adana, non è il Napoli che si immagina lui negli uomini in campo iniziali. Per questo è stato un Napoli in chiaro-scuro. Il pessimismo attorno alla squadra carica i giocatori del Napoli. Faccio fatica a pensare che Mertens firmi col Napoli il rinnovo, sarebbe solo una grande presa in giro alla comunicazione e ai tifosi. Fa male alimentare questa voce su Mertens, l'illusione provocherà soltanto più delusione".