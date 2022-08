Alvino: "Mertens giocatore straordinario e grande uomo, che sia addio senza veleno! Prima o poi ci dirà la verità"

Notizie Napoli calcio. Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mertens ha toccato le corde giuste con quelle parole, giocatore straordinario e uomo sublime. Direi di chiudere questa situazione senza veleno, perchè altrimenti si svilisce il messaggio d'amore che Mertens ha lasciato a Napoli ed ai napoletani. Lui dice che è finita come non avrebbe voluto, ma prima o poi ci dirà cosa è successo in questa trattativa e del perchè si è bloccata se per volere suo o di De Laurentiis e Spalletti".