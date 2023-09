Alvino: "Meret con spalle larghe, dico una cosa a chi continua a criticarlo"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Responsabilità di Meret sui gol contro la Lazio? Il ragazzo ha spalle larghe e lo ha dimostrato anche l’anno scorso, quando sembrava dovesse arrivare Navas al suo posto. In quel momento un altro calciatore, al posto di Meret, avrebbe agito in modo diverso mandando a quel paese la società ed invece ha dimostrato di avere attributi grossi e si è giocato la sua chance alla grande griffando lo scudetto vinto dal Napoli con alcune prestazioni che restano impresse. La personalità di questo ragazzo è forte, a dispetto di qualcuno che fa valutazioni differenti, io mi auguro che Meret resti ancora a Napoli per poter fare sempre meglio con la maglia azzurra”.