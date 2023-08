Alvino: "Mercato Napoli? Il club è tranquillo, ma se ADL fa questo colpo faccio il pazzo sul lungomare"

Notizie calcio. Carlo Alvino, giornalista da sempre vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'attualità della squadra azzurra in ritiro a Castel di Sangro:

"Per quanto riguarda il mercato posso tranquillamente dire che la società partenopea è molto tranquilla. Capisco i tifosi, ma bisognare restare sereni e pensare che quest'anno abbiamo un tricolore sul petto. Non c'è bisogno di avere ansie particolari. Il club ci sta lavorando e troverà sicuramente la miglior soluzione possibile".

Mercato in entrata? Si parla tanto di Koopmeiners, ma devo dire che Gasperini non vuole assolutamente che venga ceduto. Si attacca fuori al cancello di Zingonia. Per cui non capisco come possa fare il Napoli a comprarlo, quando parliamo di un calciatore importantissimo per gli orobici. Poi se De Laurentiis fa il colpo di teatro e riesce a prenderlo, allora io sono il primo che faccio il pazzo sul lungomare e sparo i fuochi d'artificio da qui sino a Napoli".