Alvino: "Mazzoleni al Var? Per il buonsenso non lo avrei designato con l'Inter: troppi episodi contro il Napoli...purtroppo"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Per una questione di buonsenso non avrei mandato Mazzoleni al Var contro l'Inter: tanti episodi contro il Napoli si sono verificati, purtroppo. Possibile che in una gara così importante c'è solo Mazzoleni? Non ho mai visto foto di Maresca tifare Napoli, pur essendo di Napoli. Paganessi è palesemente tifoso dell'Atalanta e lo dicono i social".