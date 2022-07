Alvino: "Mai scoccata la scintilla tra Mertens e Spalletti, poteva essere un problema per lo spogliatoio"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Spalletti pur rispettando il calciatore Mertens, che è indiscutibilmente la storia recente del Napoli di De Laurentiis, e pur avendo un discreto rapporto con lui, la scintilla tra i due non è mai scoccata. Lo stesso mister, anche tatticamente non lo vedeva moltissimo e non ha mai spinto con il presidente per il suo rinnovo a prescindere dal fatto che lo stesso Mertens abbia detto no alla proposta di De Laurentiis che si è spinto ad offrire fino a 4,5 milioni di euro lordi per un solo anno di contratto come voleva lo stesso Dries. Spalletti ha agito così anche per questioni di spogliatoio, evidentemente cerca nuovi equilibri perché avere giocatori di nome come Mertens, che magari non giocano sempre, può essere un problema".