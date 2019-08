Alvino: "Lozano è stato sempre la prima scelta, su James mi fido di Ancelotti"

Il collega di TV Luna, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Su James mi rifaccio alle dichiarazioni di Ancelotti. A Napoli ci sono tanti suggeritori ma la società sa cosa fare. Il primo nome voluto da Ancelotti è quello di Lozano e il giocatore è arrivato. L'allenatore voleva anche Manolas ed ha avuto anche Manolas. James non era il primo della lista. Il giocatore a Madrid non sta bene e ha tenuto fede alla parola data ad Ancelotti resistendo alla corte dell'Atletico Madrid durata per settimane. E' il primo mercato in cui De Laurentiis vuole accontentare l'allenatore. Lozano sarà il giocatore più pagato della storia del Napoli, e questo vorra dire pure qualcosa? Il Napoli ha un vantaggio rispetto alla concorrenza visto che non ha cambiato allenatore rispetto alle altre squadre. Dobbiamo fidarci di Carlo Ancelotti. Llorente può rappresentare il calciatore utile e funzionale in determinate occasioni o partite con gli avversari arroccati in difesa. Un'alternativa che Giuntoli e Ancelotti vorrebbero crearsi e che sta bene in una rosa forte ed ampia. Resta il fatto che l'allenatore ha sempre preferito un'attaccante con le caratteristiche di Arek Milik e non ha mai chiesto un sostituto".