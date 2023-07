Alvino: "La vicenda Giuntoli ha un solo vincitore! Sostituto? De Laurentiis ha già preso una decisione"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Addio di Giuntoli al Napoli? Per far cambiare idea a De Laurentiis bisognava di cedere qualcosa, in tal senso in termini economici. Inoltre non bisognava scalfire la squadra mercato, per questo va via solo Giuntoli e non il suo staff. E’ una separazione che non è andata giù, ma che vede De Laurentiis vincitore perché è la prima volta che vedo una trattativa per portare via un dirigente. Il Napoli con questo addio monetizza e mantiene l’ossatura che ha portato ai successi recenti.

La volontà della rivoluzione del Napoli dello scorso anno è partita da De Laurentiis, che ha coadiuvato con tutta la società il lavoro di Giuntoli. Lo scudetto del Napoli vale 20 scudetti altrove, soprattutto per come è arrivato in termini economici e di spettacolo in campo. Certamente la firma di Giuntoli su questo trionfo c'è in modo importante.

Sostituto Giuntoli? Il pensiero di De Laurentiis è quello di dare più deleghe a varie persone per amministrare un solo ruolo. Le mansioni proprie del direttore sportivo verranno suddivise, ma la scelta finale apparterrà sempre a De Laurentiis come è sempre stato in questi anni".