Alvino: "L'assenza del pubblico per il Napoli è determinante, con il Milan poteva cambiare tutto al gol di Mertens"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha avuto alti e bassi in questo inizio di stagione. Ci avrei messo la mano sul fuoco che la squadra stia sempre con Gattuso. L’assenza del pubblico è determinante, soprattutto per una squadra come quella del Napoli. L’accompagnamento del San Paolo non ha eguali, il Napoli soffre l’assenza di pubblico. Se al gol di Mertens dell’1-2 con il Milan che riapre la partita ci fosse stato il pubblico sarebbe stata un’altra storia".