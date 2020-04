Alvino: "L'alibi della scienza consente alla politica italiana di non decidere: Conte e Spadafora mi ricordano un proverbio napoletano..."

Serie A - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sono passati 2020 anni ma Ponzio Pilato è ancora vivo, ha la cittadinanza italiana. Il ministro Spadafora non sta brillando per decisionismo: faccio appello ad un proverbio partenopeo 'Cicce cumanne a Cocc, e Cocc cumanne a Cicce': Conte dice una cosa e Spadafora ribalta tutto. L'alibi della scienza consente alla politica italiana di non decidere. Arbitro del 1990? Mi fanno rabbrividire".