Alvino: "L'11 del Napoli che immagino per il prossimo anno: ho un sogno"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha partecipato alla rubrica di Areanapoli.it "Il Napoli che immagino":

"Il Napoli che immagino il prossimo anno deve essere un Napoli capace di tirare fuori grinta, carattere e personalità. Un Napoli “cazzemmuso”. Non ne faccio una questione di nomi. Non ne faccio una questione di tattica. Mi aspetto una squadra pronta a trasformarsi all’occorrenza in una cooperativa di mutuo soccorso dove ogni compagno è pronto ad aiutare l’altro in difficoltà. Una squadra camaleontica senza riferimenti fissi che tenga conto dell’importanza di vestire questa maglia. E il mio sogno è uno solo: poter puntare su una squadra dal grande senso di responsabilità, che sappia trasformare la pressione della piazza in energia positiva per regalare a questo popolo le soddisfazioni che merita e far diventare il sogno del terzo scudetto una straordinaria realtà".