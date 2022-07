Alvino: "Koulibaly lascia un dono di 52 milioni al Napoli, ADL ha vissuto male il suo addio"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Delusione sul campo di Carciato per la partenza certa di Koulibaly. E’ bastato l’ingresso in campo di Osimhen per far scaldare di nuovo i tifosi. Koulibaly lascia un grande ricordo a Napoli e 50 milioni di euro, poteva firmare tra sei mesi a zero e invece ha lasciato ancora un altro dono al Napoli, 40 milioni di euro di cartellino e 12 d’ingaggio, sono 52 milioni di euro. Non è assolutamente da sottovalutare questo nel calcio d'oggi, grande lavoro di Ramadani. ADL ha vissuto male la vicenda Koulibaly, perché è arrabbiato quando un giocatore va via anche legittimamente".