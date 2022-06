Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Alvino:

"Scrivere che Koulibaly non poteva girare per Napoli perché lo chiamavano scimmia, è una zozzeria che non ho mai letto in tutta la mia vita. Sono curioso di sapere chi ha detto questa notizia a questo signore con la "s" minuscola. Si è gettato fango non solo sull'uomo Kalidou ma su un'intera città"