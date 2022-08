Alvino: "Kepa? Ogni giorno che passa è un giorno perso per l'acquisto di un nuovo portiere"

Calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono un sostenitore di Alex Meret, ma forse il ragazzo ha bisogno di continuità, di giocare da titolare in una squadra con minori ambizioni. Non è stato neanche molto fortunato, a dire il vero. Affare Kepa vicino alla conclusione? Di certo la situazione portiere va risolta in tempi brevi. Non mi stancherò mai di ripeterlo: ogni giorno che passa è un giorno perso per portare il nuovo portiere alla corte di Luciano Spalletti.

Per il resto, aspettiamo: servirà pazienza per definire nel dettaglio il mercato del Napoli. Come farà il Napoli a pagare Kepa, se vorrà trattenerlo alla base dopo il prestito al Chelsea? Non lo so, mi auguro solo che il Napoli possa trovare la formula giusta per evitare di valorizzare il calciatore e perderlo poco dopo"