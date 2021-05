Alvino: "Juve, Real e Barca fuori dalla Champions? Ci credo zero, tutto si risolverà a tarallucci e vino"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Superlega? Bisognerà regalare una maglia del Napoli a Ceferin in caso di ripescaggio. Le tre società in questione, Juventus, Real Madrid e Barcellona, che si sono mosse autonomamente, cosa che ha dato fastidio a Ceferin, si tuteleranno in tutte le sedi per far fronte ad una eventuale punizione con esclusione dalla Champions. Detto tra noi, ci credo zero, tutto si risolverà a tarallucci e vino. Queste tre squadre opteranno per la scelta di giocare la Champions League. Napoli-Verona? Il veleno che ha sprigionato questa partita è tantissimo. Lo scoramento e avvilimento è ancora vivo nella testa e nell'anima. Spero che chi ama il Napoli possa portare presto una parola di coraggio a tutti i tifosi. Il silenzio stampa sta alimentando solo complotti. Ridimensionamento? Il Napoli si dimensionerà come fatto in questi dodici anni".