Alvino: "James Rodriguez si esprime al meglio con Ancelotti! I tifosi dicono 'Dove lo mettiamo?', non è un pastore per il presepe, finiamola!"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "James Rodriguez ha dato il meglio di se stesso quando è stato allenato da Carlo Ancelotti, ha un gol ogni 118 minuti. Sento gente che osa dire 'Cosa lo compriamo a fare, dove lo mettiamo', ma stiamo dando i numeri? Ma cos'è un pastore da decidere se metterlo sul presepe vicino la cascata o vicino il bambinello? E basta, come siamo diventati strani. Dovremmo sperare e ringraziare semmai il Napoli riuscisse a portare un giocatore del calibro di James Rodriguez. Per operazioni di mercato importanti dobbiamo aspettare fine giugno, ci porteremo a Dimaro tantissime voci come ogni anno".