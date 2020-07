Alvino: "Il Napoli su Osimhen ha fatto tutto quello che doveva fare: il cambio agente ha azzerato tutto"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Su Osimhen, il Napoli ha fatto tutto quello che si doveva fare trovando l'accordo con il Lille ed i vecchi agenti. Poi il ragazzo ha cambiato i suoi procuratori azzerando di fatto tutto. Finchè il calcio sarà popolato da questi personaggi, gli onesti avranno sempre più problemi a farsi spazio. Tutto si può dire del Napoli, ma in questo frangente gli azzurri sono al di sopra di ogni sospetto. Se si svegliano club inglesi su Osimhen non c'è partita per il Napoli, ma questo testimonia che il ragazzo è valido tecnicamente".