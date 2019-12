Alvino: "Il Napoli ha bisogno di ritrovarsi, Ancelotti ha il polso della situazione"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ancelotti non soffre di bipolarismo, ha capito che in questo momento la scelta del restiamo uniti è la migliore. Inutile che stiamo girarci intorno al problema: a me non interessa che tipo di ritiro è, se Ancelotti ha deciso che mercoledì si va in ritiro fino all'Udinese vuol dire che Ancelotti ha il polso della situazione. Il Napoli ha bisogno di ritrovarsi".