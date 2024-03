Alvino: "Il Napoli corre il rischio di una multa per ciò che ha fatto De Laurentiis, violato il regolamento della Lega Serie A"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’arrabbiatura di De Laurentiis è legata a Napoli-Atalanta alle 12.30 del sabato Santo: serve fare chiarezza, impedendo a DAZN il servizio interviste viola il regolamento della Lega Serie A e corre il rischio di una multa irrisoria. Si arriva all’arrabbiatura perchè il calcio di oggi è indirizzato dalle televisioni, nel discorso tv per DAZN mettere Napoli-Atalanta alle 12.30 evidentemente ha senso così.

Il calendario è ingolfato quindi la partita non poteva essere spostata. Dopo le dichiarazioni fatte a Londra sul calcio gratis, sta provando ad aprire un varco.

Perchè non si fanno le conferenze pre-partita? Mi attengo a ciò che ha detto De Laurentiis, viene distolta a suo avviso l'attenzione dal campo: sono dell'idea che nell'era della comunicazione c'è un buon comunicatore come Calzona, a volte fare una cosa del genere non aiuta nel rapporto con i tifosi