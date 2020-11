Alvino: "Ibrahimovic vicino al Napoli quando c'era Ancelotti, una sua frase lo certifica. Con il Milan mi aspetto il 4-2-3-1"

Ultime notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Credo che Gattuso opterà per il 4-2-3-1 nella partita con il Milan per dare certezze contro una squadra che è la migliore in Italia dal lockdown in poi. Mapei Stadium per la Supercoppa? A porte chiuse, purtroppo, davvero uno stadio vale l’altro. Ibrahimovic è stato trattato dal Napoli quando c’era Ancelotti. Lui parlò di voler andare in una squadra blasonata che non vinceva da molto e di voler tornare dove era stato bene. In quel caso si riferiva al Napoli, al di là di tutto le smentite”.