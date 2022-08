Alvino: "Galliani sta convincendo Berlusconi per Petagna, c'è fiducia"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino parla a Kiss Kiss Napoli delle ultime su Petagna al Monza:

“Le ultime notizie danno di nuovo in pista l’operazione Petagna-Monza, che si era raffreddata per volontà di Berlusconi che vuole Mauro Icardi. Sembrerebbe però che la tesi più tecnica e meno teatrale di Galliani sia tornata prepotentemente in ballo. Il dirigente brianzolo sta convincendo il patron, Petagna e il suo agente ha già detto di sì al Monza, di fronte ad un lauto ingaggio e alla garanzia di essere titolare. Già da aspettare, ma resto molto molto fiducioso per l’esito positivo di questa trattativa”.